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مدير عام شئون الأحياء يتفقد معدات جراج حى الضواحى ببورسعيد‎

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مدير عام شئون الأحياء يتفقد معدات جراج حى الضواحى ببورسعيد‎ مدير عام شئون الأحياء يتفقد معدات جراج حى الضواحى ببورسعيد‎
تفقد المهندس حسن الوروارى مدير عام شئون الأحياء ببورسعيد، اليوم الخميس، الحالة الفنية لمعدات ومركبات حى الضواحى، للوقوف على مدى صلاحية المعدات، وذلك بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان المحافظ.

وأكد الوروارى أن جولته تهدف لفحص الأعطال الموجودة بالإدارة الميكانيكية للحى تمهيدا لإصلاحها ورفع كفاءتها نظرا للتوسعات والامتداد العمرانى التى شهدها الحى مؤخرا.

وفى السياق ذاته أكد الوروارى بأنه من المنتظر وصول الدعم المادى لإصلاح المعدات والسيارات لتقديم أفضل خدمة لمنظومة النظافة بالإضافة لرفع كفاءة المناطق والقطاعات بحى الضواحى ببورسعيد.

مدير عام شئون الأحياء يتفقد معدات جراج حى الضواحى ببورسعيد‎ (1)

مدير عام شئون الأحياء يتفقد معدات جراج حى الضواحى ببورسعيد‎ (2)

مدير عام شئون الأحياء يتفقد معدات جراج حى الضواحى ببورسعيد‎ (3)


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