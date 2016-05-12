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محافظ المنوفية يجازى رئيس الوحدة المحلية بكفر داود ونائبى رئيس مدينة السادات

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محافظ المنوفية يجازى رئيس الوحدة المحلية بكفر داود ونائبى رئيس مدينة السادات محافظ المنوفية يجازى رئيس الوحدة المحلية بكفر داود ونائبى رئيس مدينة السادات
قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية مجازاة رئيس الوحدة المحلية بكفر داود، وذلك بالخصم ثلاثة أيام من راتبه، لإهماله فى الإشراف ومتابعة أعمال الوحدة، ما ترتب عليه سوء حالة النظافة بنطاق الوحدة، وعدم قيام منظومة النظافة بالأعمال المنوطة بها على الوجه الأكمل، فضلا عن عدم اتخاذ اللازم حيال رفع وإزالة الرمال والأتربة من جانبى الطريق بالكوبرى العلوى بمدخل قرية كفر داود.

وقرر مجازاة كل من نائبى رئيس مدينة السادات، وذلك بالخصم يوم من راتبهما، لتقصيرهما فى الإشراف ومتابعة أعمال مرؤوسيهم وعدم جاهزية الوحدة واستعدادها لاستقبال زيارة لجنة تقييم المدن والقرى بدائرة المحافظة.

وأكد عبد الباسط أنه لن يتهاون فى مجازاة أى مقصر فى أداء العمل، بما يخل بمقتضى الواجب الوظيفى، الذى يتطلب الدقة الواجبة و مراعاة الأمانة والمسؤولية، مضيفا أن مبدأ الثواب والعقاب نحو القائمين على ذلك ضرورة حتمية، لكونه أحد أهم آليات تفعيل الجهود.

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