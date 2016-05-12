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“الصحفيين”ترحب بتصريح الرئيس عن تجاوز الأزمة بين مؤسسات الدولة والإعلام

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“الصحفيين”ترحب بتصريح الرئيس عن تجاوز الأزمة بين مؤسسات الدولة والإعلام “الصحفيين”ترحب بتصريح الرئيس عن تجاوز الأزمة بين مؤسسات الدولة والإعلام

أعلن مجلس نقابة الصحفيين ترحيبه بإشارة رئيس الجمهورية، خلال جولته فى مدينة بدر اليوم، إلى ضرورة تجاوز الأزمة بين بعض مؤسسات وأجهزة الدولة والإعلام، على أساس الحرص على المصلحة العامة واحترام سيادة القانون، وقاعدة المساءلة التى شدد عليها الرئيس أكثر من مرة، والحرص على التوحد خلف هدف الحفاظ على استقرار وأمن .

وأوضح مجلس النقابة، فى بيان له اليوم، أن المجلس لم يسع لأى صدام مع مؤسسات الدولة المصرية، باعتبار أن النقابة كانت وستظل مكونا أساسياً من مؤسسات هذه الدولة، وإحدى القوى الناعمة لمصر.

وجدد مجلس النقابة، مطالبته بإعلاء كلمة القانون فى كل الوقائع الأخيرة، مؤكداً على تجاوبه مع أى جهود تحفظ للكيان النقابى دوره وللصحفيين كرامتهم.

وشدد مجلس النقابة على أن الجماعة الصحفية تبادل الرئيس الحرص نفسه على مصلحة الوطن العليا، مطالبا من جميع الأطراف التحلى بروح المسؤولية التى أشار إليها رئيس الجمهورية، والذى طلب من كل الأطراف التحلى بها، وعدم افتعال الأزمات والحرص على مصالح الوطن العليا فى ظل التحديات التى تواجهها مصر، وفى إطار قواعد المحاسبة وسيادة القانون.

 

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