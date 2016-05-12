تقرير بريطاني: ثلث ضحايا النزاعات في العالم في 2015 سقطوا في سوريا

أكد تقرير دولي أعده معهد لندن للدراسات الاستراتيجية، على خطورة استمرار الحرب في سوريا، وأن ثلث ضحايا العالم سقطوا هناك خلال 2015.

قالت أنستاسيا فورونكوفا، خبيرة ساهمت في إعداد التقرير، إن عدد الضحايا خلال 2015 بلغ 167 ألفًا، لافتة النظر إلى أن “نصفهم سقطوا في النزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وأن “الحرب في سوريا أوقعت وحدها حوالي ثلث الضحايا”. حسبما ذكرموقع الخليج أونلاين.

وأضافت “فورونكوفا” أن التقرير وثق “ارتفاعًا لعدد الضحايا في كل من تركيا واليمن ومصر، وأن أوضاع بعض الدول تعقدت ، وما يثير قلقنا أكثر في الوقت الراهن هو غياب آفاق حلول سلمية للصراعات المندلعة في دول الشرق الأوسط’’.

وأشارت “فورونكوفا” إلى أن ‘‘هناك نقلة نوعية في نشاط تنظيم “داعش”، إذ فقد التنظيم سيطرته على بعض المناطق في العراق وسوريا، لكنه عزز نفوذه في ليبيا وأحكم سيطرته على بعض المناطق هناك، رغم أن ليبيا لا تعاني من انقسام طائفي وديني، ومقاتلوه غير مرحب بهم مثلما هو الحال في سوريا والعراق، هذا التنظيم نجح في تدعيم وجوده خاصة في مدينة سرت، ما يعني أنه تنظيم متماسك ومستقر’’.

وبالرغم من أن التقرير السابق سجل 42 نزاعًا مسلحًا في العالم، لكنها انخفصت إلى37 نزاعًا حسب التقرير الجديد، فإن “فورونكوفا” لا ترى أن ذلك يعني وجود تقدم في عمليات السلام في عام 2015، وذلك ‘‘لأن حل الصراعات المندلعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطريقة سلمية أمر بعيد المنال حسب اعتقادنا’’.

وأوضحت خبيرة معهد لندن، أن ‘‘التقرير الجديد سلط الضوء أيضًا على مدى تركز النزاعات المسلحة خاصة في المدن الكبرى، التي صارت بؤرًا للإرهاب’’، مبدية القلق من ‘‘ارتفاع عدد اللاجئين النازحين من المدن خلافًا لما هو عليه الأمر في الأرياف’’.