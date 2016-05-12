منتج «عسل أبيض»: أدخلنا تقنية جديدة في جرافيك الفيلم..وطرحه في عيد الفطر

كتب: هاني صابر

أكد المخرج والمنتج أحمد عبد الباسط، أنه تم إدخال تقنية جديدة علي الجرافيك سيشهدها فيلمه السينمائي الجديد«عسل أبيض»، وتستخدم لأول مرة في الوطن العربي.

ونفي عبد الباسط في تصريحاته، وجود أي تشابه بين قصة الفيلم وقصة فيلم «بابيز داى أوت»، موضحًا أن التشابه الوحيد بين الفيلمين هو وجود طفل رضيع كبطل للفيلم.

وطرحت شركة «فيلم أوف إيجيبت» المنتجة لفيلم «عسل أبيض» البوستر التشويقى للفيلم، إستعدادًا لعرضه بموسم عيد الفطر المبارك.

فيلم «عسل أبيض» من المقرر طرحه في دور العرض عيد الفطر المقبل ، ويشارك في بطولته سامح حسين وميريهان حسين وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وشيماء سيف ، وكريم عفيفي وابرام واسراء عبد الفتاح ومصطفي بسيط ، ومن تأليف محسن رزق ومن إخراج حسام الجوهري ، وانتاج شركة «فيلم أوف ايجيبت» للانتاج السينمائي لصاحبها أيمن عبد الباسط وأحمد عبد الباسط .