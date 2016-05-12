قريبًا.. استبدال جواز السفر بالهاتف المحمول في المطارات

تسعى شركة بريطانية إلى ابتكار أول بديل من نوعه في العالم لجوازات السفر، حيث تريد تحويلها إلى مجرد تطبيق على الهاتف المحمول، وتدفع بالمسافرين للاستغناء عن حملها في المستقبل.

وذكرت تقارير صحفية في بريطانيا إن شركة “دي لا رو” التي تنتج جوازات السفر البريطانية تدرس حاليًا إصدار جوازات سفر إلكترونية وتحميلها على الهواتف النقالة لتحل بديلًا عن الجواز التقليدي المحمول.

ويتم ذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في بريطانيا، وفي حال تم تنفيذ هذا المشروع فسوف تكون بريطانيا أول دولة في العالم تقوم بتحويل جوازات سفر مواطنيها من دفاتر محمولة إلى تطبيقات محملة على الهواتف النقالة.

وبحسب القائمين على المشروع فأن الكثير من المسافرين ينسون حمل جوازات السفر وهم في طريقهم إلى المطار أو عند مغادرة المنزل، ويضطر كثيرون الى العودة من أجل اصطحاب جواز السفر، فيما يفقد بعض المسافرين رحلته الجوية وتضيع تذكرة سفره بسبب أنه يكتشف عند وصوله المطار أن جواز سفره ليس بحوزته، ونتيجة لكل هذه المتاعب ترغب الشركة المختصة في بريطانيا في تحويل الجواز إلى الهاتف النقال بحيث يظل بحوزة صاحبه طوال الوقت.

وقال المدير التنفيذي لشركة “دي لا رو” مارتن سوثرلاند، ‘‘إن شركته بدأت العمل على تطوير تكنولوجيا خاصة جديدة قد تتيح تخزين بيانات جواز السفر على الهواتف النقالة الذكية بأمان وفعالية، لتحل بذلك بديلاً عن دفاتر جوازات السفر التقليدية التي عفا عليها الزمن’’.

يشار إلى أن أغلب شركات الطيران في العالم إن لم تكن كلها أصبحت حاليًا تصدر تذاكر إلكترونية لمسافريها، إضافة لبطاقات الصعود الى الطائرة بشكل إلكتروني، وهو ما يعني أنه في حال تحول جواز السفر الى إلكتروني فهذا يعني أن المسافر لن يعود بحاجة لحمل أية أوراق معه للتنقل من دولة إلى أخرى.