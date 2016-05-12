الصحة: إعلان عدم مطابقة بعض تشغيلات المياه المعبأة نتيجة لحملات مراقبة الأغذية المستمرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “ضبط بعض تشغيلات المياه المعبئه التي وردت نتائج تحليلها تفيد بعدم مطابقتها للمواصفات القياسية” يعد نتيجة للحملات التي تقوم بها فرق مراقبة الأغذية بالمديريات على الأسواق للتفتيش والرقابة وضبط سوق الغذاء.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي – لوزارة الصحة والسكان – في تصريح اليوم الخميس إنه يتم سحب عينات دورية من منتجات شركات المياه المعبئة المرخصة وإرسالها للمعامل ، في حالة ورود أي نتيجة تحليل تفيد بأن العينة غير مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بالمياه المعبأه لأي من العينات التي تم سحبها يتم على الفور إعداد منشور يتم توزيعه على مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بضبط جميع منتجات هذه التشغيله فقط من الأسواق وسحب عينات منها لتحليلها والتصرف على ضوء قرار النيابة العامة في هذا الشأن وذلك تطبيقا للقانون رقم 10 لسنـ1966ـة ” والقانون رقم 48 لسنـ41ـة .

وأضاف المتحدث الرسمي ، أن هذا المنشور ليس الوحيد الذي صدر في هذا الشأن وإنما يتم إصدار المنشورات بصفة دائمة فور ورود نتائج غير مطابقة للمواصفات القياسية ، مضيفا أن وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية حريصة على عدم وصول أي مادة غذائية ضارة إلى المواطنين .

أ ش أ