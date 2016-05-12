“ديشامب” يعلن قائمة المنتخب الفرنسي استعدادًا لـ”يورو 2016″

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، اليوم الخميس، القائمة التي سيخوض بها فعاليات كأس أمم أوروبا “اليورو”، المقرر إقامتها في فرنسا، الصيف المقبل.

وضمت القائمة كلًا من:

في حراسة المرمى بينوا كوستيل لاعب رين الفرنسي، وهوغو لوريس لاعب توتنهام الإنجليزي، وستيف مانداندا لاعب مرسيليا الفرنسي.

وفي الدفاع باتريس إيفرا لاعب يوفنتوس الايطالي، وكريستوف جاليه لاعب ليون الفرنسي، ولوران كوسيلني لاعب أرسنال الإنجليزي، وبكاري سانيا، والياكيم مانغالا، لاعبا مانشستر سيتي الإنجليزي، وجيريمي ماتيو لاعب برشلونة الإسباني، ورافائيل فاران لاعب ريال مدريد الإسباني، ولوكاس دينيي لاعب روما الايطالي.

وفي الوسط يوهان كاباي لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، ولاسانا ديارا لاعب مرسيليا الفرنسي، ونغولو كانتيه لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، وبليز ماتويدي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وبول باغبا لاعب يوفنتوس الايطالي، وموسى سيسوكو لاعب نيوكاسل الإنجليزي.

وفي خط الهجوم كينغسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وأندريه بيار جينياك لاعب تايغريس الميكسيكي، وأوليفييه جيرو لاعب أرسنال، وأنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، وأنطوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وديميتري باييه لاعب وست هام الإنجليزي.