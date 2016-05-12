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حرب الانتقالات تبدأ قبل اليورو.. فرانس فوتبول: أرسنال عقد اجتماعا مع مسؤولي كانتي

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حرب الانتقالات تبدأ قبل اليورو.. فرانس فوتبول: أرسنال عقد اجتماعا مع مسؤولي كانتي حرب الانتقالات تبدأ قبل اليورو.. فرانس فوتبول: أرسنال عقد اجتماعا مع مسؤولي كانتي

صراع وحرب الانتقالات بدأ في أوروبا حتى قبل جولة من نهاية الدوريات الكبرى في أوروبا، والصراع هنا بخصوص نجولو كانتي متوسط ميدان ليستر سيتي.

كانتي كان سببا رئيسيا في تتوج تاريخي لليستر سيتي بمعجزة الدوري الإنجليزي، وبالتأكيد صراع سوق الانتقالات يبدأ على نجوم موسم استثنائي لليستر.

صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة خرجت بتقارير يوم الخميس تؤكد عقد أرسنال جلسة مع مسؤولي كانتي من أجل حسم الصفقة لصالح النادي اللندني.

أرسنال يسعى لحسم صفقة كانتي قبل انطلاق منافسات أمم أوروبا في العاشر من يونيو المقبل، حسبما أكدت الصحيفة.

صاحب الـ25 عاما قدم موسما استثنائيا ليصبح هدفا لعديد من الأندية الكبرى في أوروبا.

رغبة ضم كانتي ليست لدى أرسنال فقط، بل تشيلسي وباريس سان جيرمان أيضا، ولكن المدفعجية "اهتمامهم أكبر من أجل حسم الصفقة" حسبما أوضحت الصحيفة الفرنسية.

صيف مثير!

على ما يبدو فأن جماهير أرسنال ينتظرها سوق انتقالات مثير في الصيف.

صحيفة rp-online الألمانية المقربة من نادي بوروسيا مونشنجلادباخ أكدت وصول عرضا رسميا من أرسنال من أجل جرانيت تشاكا.

تشاكا متوسط ميدان دفاعي، نفس الأمر بالنسبة لكانتي مع مهام مختلفة ينجح الثنائي في تنفيذها.

ومع وجود محمد النني وفرانسيس كوكلين فوسط أرسنال الدفاعي سيصبح يمتلك 4 لاعبين أصحاب أدور دفاعية.

وهنا تبدأ الأسئلة، هي اقترب رحيل سانتي كازورلا؟ وقتها سيلعب أرسنال بثنائي في الوسط (كانتي/ النني + تشاكا). بدلا من (النني + كازورلا).

كازورلا صاحب الـ31 عاما على ما يبدو اقترب موعد رحيله من أرسنال. فربما يعود إلى إسبانيا هذا الموسم أو الموسم المقبل.

هذا بالتأكيد في حالة نجاح أرسنال في إتمام صفقة تشاكا وكانتي.

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