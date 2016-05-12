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أستاذ طب أطفال يحذر: النزلات المعوية فى الصيف تؤدى إلى الجفاف والموت

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أستاذ طب أطفال يحذر: النزلات المعوية فى الصيف تؤدى إلى الجفاف والموت أستاذ طب أطفال يحذر: النزلات المعوية فى الصيف تؤدى إلى الجفاف والموت
حذر الدكتور جمال البطران، أستاذ طب الأطفال ورئيس الجمعية العربية الدولية للتغذية والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، من النزلات المعوية التى تصيب الأطفال خاصة فى فصل الصيف حيث إنها قد تسبب جفافًا ومن ثم الموت بسبب فقدان السوائل من الجسم مع ارتفاع درجة الحرارة.
>وأوضح أستاذ طب الأطفال بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الجفاف الناتج عن النزلات المعوية والإسهال يسبب ارتفاعًا فى نسبة الصوديوم داخل الجسم ويترتب على ذلك ضمور فى المخ.

ونصح البطران بعلاج الإسهال والنزلات المعوية عند الطبيب المختص مع إعطاء الطفل ملاعق متتالية من السوائل ومحلول الجفاف مع إذابته فى 200 سم ماء لتجنب حدوث الجفاف.

وجاءت تصريحات الدكتور جمال البطران، أستاذ طب الأطفال بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس الجمعية العربية الدولية لأمراض الجهاز الهضمى والتغذية والأمراض المعدية على هامش اليوم الأول للمؤتمر الدولى الرابع لطب الأطفال بالعين السخنة.


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