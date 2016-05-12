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سامح شكرى: الإعلام هو السلطة الرابعة ومصر تحظى بهيبة فى الأمم المتحدة

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سامح شكرى: الإعلام هو السلطة الرابعة ومصر تحظى بهيبة فى الأمم المتحدة سامح شكرى: الإعلام هو السلطة الرابعة ومصر تحظى بهيبة فى الأمم المتحدة
أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مجلس الأمن تلقى خطابه الأخير بشكل إيجابى، حيث تم التركيز على ضرورة دعم محاربة أيديولوجية الاٍرهاب، وفى الوقت نفسه تقوم الدول بملاحقة الإرهابيين حتى نتمكن من القضاء على المصادر التى تدعم الاٍرهاب .

وأشاد "شكرى" فى مقابلة تليفزيونية مع برنامج "النبض الأمريكى" الذى يقدمه الإعلامى مايكل مورجان على شاشة قناة "القاهره والنَّاس" ، بالدور الذى يمكن أن يقوم به الإعلام و"السوشيال ميديا" فى الحرب الإلكترونية على الاٍرهاب، وكذلك نقل الصور الحقيقية عن المجتمع المصرى، مؤكداً أن " الإعلام هو السلطة الرابعة التى تتحدث بشكل مباشر للشعب".

وأشار "شكرى" إلى أن فى هذا التوقيت تلعب دورا محوريا فى المنطقة نظرا لثقلها السياسى، معرباً عن سعادته بوضع مصر المتميز داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث تحظى مصر باحترام وهيبة ، استعادت دورها فى السنوات الثلاث الماضية بعد ثوره ٣٠ يونيو .

- وزير الخارجية يضع 6 خطوات لمواجهة الإرهاب على طاولة "مجلس الأمن".. أهمها التصدى بحزم للدول الداعمة للإرهاب سياسيا وعسكريا.."سيد قطب"مثال لمُفكرى التكفير والعنف.. و"السوشيال ميديا" أهم أسباب نشر التطرف
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