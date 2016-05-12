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طليقة توفيق عكاشة تواصل الاعتصام أمام مجلس النواب للمطالبة بحبسه

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طليقة توفيق عكاشة تواصل الاعتصام أمام مجلس النواب للمطالبة بحبسه طليقة توفيق عكاشة تواصل الاعتصام أمام مجلس النواب للمطالبة بحبسه
واصلت الإعلامية رضا الكرداوى، طليقة توفيق عكاشة، الاعتصام أمام البوابة الرئيسية لمجلس النواب بشارع القصر العينى ، للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية بالدعوى رقم 241 لسنة 2016 والدعوى رقم 278 لسنة 2015 والتى تقضى بحبس "عكاشة" 30 يوما، لامتناعه عن دفع متجمد النفقة البالغ 600 ألف جنية من عام 2008 حتى الآن.

وكانت طليقة توفيق عكاشة الإعلامية رضا الكرداوى طلبت النجدة لإثبات حالة الإضراب عن الطعام حرصًا على حياتها لأنها مريضة بالضغط، وأبلغ الأمن المكلف بحماية مجلس النواب الأمن الوطنى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات .

وناشدت "الكرداوى" المسئولين التدخل لاسترداد حقوقها وحق طفلها يوسف البالغ من العمر 8 سنوات حتى تنهى الإضراب عن الطعام ، مطالبة باستمرار إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر لحين تنفيذ الأحكام أو سداد النفقة .


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