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إسماعيل يوسف يكشف لماذا تألق محمد إبراهيم أمام بتروجيت

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إسماعيل يوسف يكشف لماذا تألق محمد إبراهيم أمام بتروجيت إسماعيل يوسف يكشف لماذا تألق محمد إبراهيم أمام بتروجيت

كشف إسماعيل يوسف رئيس الجهاز الفني لنادي الزمالك عن سبب تألق محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق في مباراة بتروجيت التي سجل فيها هدفين منحا الأبيض نقاط اللقاء.

وأحرز إبراهيم هدفي الزمالك وذلك لأول مرة هذا الموسم في شباك بتروجيت.

وقال تيجانا للصحفيين: "ثلاث نقاط مهمة جدا في لقاء مغلق لكن نجحنا في خطف هدف يرجح كفتنا حتى تمت إضافة الثاني".

وتأخر هدف الزمالك الثاني حتى آخر 5 دقائق بعد أن تقدم محمد إبراهيم في الدقيقة 23.

وأضاف "محمد إبراهيم ظهر بشكل جيد عندما تم توظيفه في مركزه خلف المهاجم، هو يجيد اللعب كصانع ألعاب".

وتابع "ستزداد ثقته في نفسه وأداءه سيتطور مع مرور الوقت".

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