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مؤتمر محمد حلمي عن – سبب استبعاد كهربا.. وتألق محمد إبراهيم ودور جديد لمصطفى فتحي

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مؤتمر محمد حلمي عن – سبب استبعاد كهربا.. وتألق محمد إبراهيم ودور جديد لمصطفى فتحي مؤتمر محمد حلمي عن – سبب استبعاد كهربا.. وتألق محمد إبراهيم ودور جديد لمصطفى فتحي

أكد محمد حلمي المدير الفني للزمالك أن فريقه استحق الفوز على حساب بتروجيت على الرغم من صعوبة اللقاء منذ بدايته.

وكان الزمالك قد تغلب على بتروجيت بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس في إطار الجولة 28 من الدوري المصري.

ولأول مرة يحضر مدير فني للزمالك مؤتمرا صحفيا عقب نهاية المباراة بعد أول مباراة للمدرب السابق أليكس ماكليش.

وتحدث محمد حلمي عقب المباراة في المؤتمر الصحفي قائلا:"لا نفكر في أي منافس لنا ما يهمنا حاليا هو الفوز في كل مبارياتنا".

وواصل متحدثا عن محمد إبراهيم مسجل هدفي المباراة"هو لاعب كبير ومع مرور الوقت سوف يستعيد مستواه أكثر فأكثر".

وتابع المدير الفني للزمالك حديثه"مصطفى فتحي قدم أيضا مباراة مميزة من الناحية الدفاعية".

وبسؤاله عن من يحرس مرمى الزمالك بين أحمد الشناوي أو محمود عبد الرحيم "جنش" عقب عودة الأول من الإصابة أجاب"الأفضل هو من سيشارك".

أما عن سبب استبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" من قائمة المباراة علق"لم يتدرب بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة، وهو في مرحلة استعادة مستواه".

وعن غياب طارق حامد عن مباراة الاتحاد السكندري المقبلة للإيقاف"بالطبع سيكون مؤثرا لكننا لدينا العديد من البدلاء الجيدين".

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