مباشر - الدوري المصري.. أسوان (0)-(4) الأهلي..مؤمن زكريا يسجل من صناعة رمضان صبحي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أسوان والأهلي في الجولة الـ28 من الدوري المصري.

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الأهلي يسعى لإعادة الفارق من جديد مع الزمالك إلى 8 نقاط بعد فوز الأخير أمام بتروجيت.

بعد قليل انطلاق المباراة

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ق89 تسديدة قوية من شكري نجيب بجوار قائم شريف إكرامي

ق87 انفراد من صامويل أوسو من اليمين لكن محمد نجيب يتدخل ويقطع الكرة ببراعة

ق76 عماد متعب يدخل بديلا لعبدالله السعيد

جون أنطوي يمرر بينية رائعة لرمضان صبحي المنطلق من اليسار يلعب عرضية أرضية بين قلبي الدفاع لمؤمن المنطلق من الخلف ليودعها الشباك

ق72 جوووووووووووووووول مؤمن زكريا يسجل

ق70 التغيير الثاني للأهلي بدخول جون أنطوي بدلا من ماليك إيفونا

ق56 محمد نجيب يدخل بديلا لأحمد حجازي

ق55 تسديدة قوية من شكري نجيب تمر بجوار القائم الأيسر

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ركنية من فتحي من اليمين لحجازي أقصى اليسار يهيئها برأسه للسعيد الذي يسدد بباطن قدمه كرة قوية تصطدم برأس أحد مدافعي أسوان وتسكن الزاوية البعيدة

45+3 جوووووووووووووووول عبد الله السعيد يسجل الهدف الثالث

ق45+1 إنذار لعبد الله السعيد

ق43 رأسية من حجازي بجوار المرمى

عرضية من فتحي من اليمين لإيفونا يسددها بيمينه مباشرة في الزاوية البعيدة لرضا السيد

ق41 جووووووووووووول إيفونا يسجل أخيرا

ق40 جوووووووووووول رامي ربيعة يسجل برأسية بعد ركنية فتحي المتقنة

ق40 فؤاد سلامة كاد أن يسجل في مرماه بعد عرضية من صبري رحيل حاول أن يهيئها بصدره لحارس مرماه فكادت أن تسكن الشباك بالخطأ

ق35 عبد الله السعيد يلعب عرضية من اليمين لإيفونا الذي يحاول أن يسددها بكعبه لكن تسديدته الضعيفة يمسكها رضا السيد بسهولة

ق33 تسديدة طائشة من أحمد حجازي فوق المرمى

ق30 رضا السيد ينقذ تسديدة صاروخية من عبد الله السعيد

ق29 إيفونا ينطق بالكرة من بين مدافعي أسوان جهة اليمين ويلعب عرضية لمؤمن زكريا لكن رأسيته تخرج فوق العارضة

ق22 إيفونا ينطلق من اليمين بسرعته ويسدد كرة قوية تمر بجوار المرمى

ق17 مؤمن زكريا من جديد يسدد فوق العارضة

ق15 مؤمن زكريا يستلم كرة خطيرة جهة اليسار وهو خالي من الرقابة لكن تسديدته تذهب فوق العارضة

ق1: عرضية داخل منطقة جزاء الأهلي حولها إبراهيم القاضي برأسه نحو المرمى لكنها ارتطمت في العارضة.