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"صحة بورسعيد" تنظم حملة للتبرع بالدم فى ميدان المعديات

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"صحة بورسعيد" تنظم حملة للتبرع بالدم فى ميدان المعديات "صحة بورسعيد" تنظم حملة للتبرع بالدم فى ميدان المعديات
أكد الدكتور عادل تعيلب وكيل مديرية الشئون الصحية والسكان ببورسعيد عن قيام حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمى بالإسماعيلية وبين بنك الدم الرئيسى ببورسعيد، لتوفير أكياس من فصائل الدم المختلفة للمحافظتين.

ومن جانبه ناشد تعيلب المواطنين الراغبين التبرع بالدم التوجه إلى مركز سيارات الحملة بميدان المعديات من خلال طاقم من الأطباء المؤهل لاستقبال المتبرعين وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من صلاحية المتبرع للمشاركة فى الحملة لإنقاذ الحالات الطارئة.


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