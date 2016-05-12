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ترامب عن منع المسلمين من دخول أمريكا: ” كان مجرد اقتراح”

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ترامب عن منع المسلمين من دخول أمريكا: ” كان مجرد اقتراح” ترامب عن منع المسلمين من دخول أمريكا: ” كان مجرد اقتراح”

دونالد - أرشيفية

خفف الملياردير الأمريكي دونالد ترامب، فيما يبدو، من حدة موقفه بشأن منع المسلمين مؤقتًا من دخول المسلمين الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته “بي بي سي” على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس.

وقال ترامب، الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة، في مقابلة مع “فوكس نيوز” الأمريكية إن ما ذكره كان “مجرد اقتراح”، وذلك ردًا على تصريحات لرئيس بلدية لندن الجديد صادق خان.

وأعرب خان، وهو أول مسلم يفوز بالمنصب، عن قلقه من أنه قد لا يستطيع السفر إلى الولايات المتحدة إذا ما أصبح ترامب رئيسا.

وعرض ترامب “تقديم استثناء” لخان، وهو ما رفضه الأخير واصفًا آراء ترامب بأنها “تنم عن جهل” ومن شأنها أن تجعل الولايات المتحدة وبريطانيا “أقل أمنًا”.

يذكر أن ترامب قد اقترح منع دخول المسلمين إلى بلاده عقب هجمات باريس التي أودت بحياة 130 شخصا، العام الماضي.

وقوبل هذا الاقتراح بموجة انتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها. لكن ترامب دافع عنه قائلا إنه مهم لضمان أمن الولايات المتحدة.

وقال ترامب الأربعاء إنه “حظر مؤقت وهو مجرد اقتراح حتى نفهم ما يجري.”

 

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