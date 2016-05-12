شكرى يلبى دعوة كيرى ويتوجه لواشنطن لعقد لقاء ثنائى

تلقى سامح شكرى وزير الخارجية المتواجد حالياً فى نيويورك، اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيرى، وجه خلاله الوزير الأمريكى الدعوة لوزير الخارجية لزيارة واشنطن لعقد لقاء ثنائى معه للتباحث حول عدد من الملفات الإقليمية وملف العلاقات الثنائية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية الأمريكى وجه الدعوة لنظيره المصرى لعقد لقاء فى واشنطن غدا الجمعة، للتشاور حول الملفين السورى والليبى قبل انعقاد اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا المقرر عقده فى فيينا يوم 17 مايو، وكذلك الاجتماع رفيع المستوى الخاص بليبيا والمقرر عقده فى فيينا أيضاً يوم 16 مايو.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال تناول أيضا ملف العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، وتم الاتفاق بين الوزيرين على أن يتناول لقائهما القادم متابعة مسار العلاقات بين البلدين وسبل دفعها ودعمها بما يحقق المصالح المشتركة.

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