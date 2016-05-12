قضايا الدولة تمنع ظهور أعضائها بالإعلام أو إبداء رأيهم على مواقع التواصل

أصدر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة منشورا بتفعيل قرار منع مستشارى الهيئة من الظهور أو التواصل مع البرامج المسموعة والمرئية أو الإدلاء بأحاديث صحفية، أو إبداء الآراء وتبادلها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، سواء كانت هذه الآراء والأحاديث تخص عمل الهيئة أو الهيئات والجهات القضائية الأخرى أو هيبة الدولة أو مؤسساتها، بدون إذن كتابى من رئيس الهيئة، ومن يفعل عكس هذه التوجيهات يكون ارتكب مخالفة إخلال بواجبات وظيفته وخرج عن مقتضياتها.

وقال المستشار محمد عبد اللطيف أمين عام هيئة قضايا الدولة لـ"اليوم السابع" إن الإدلاء بأحاديث صحفية أو إعلامية يقتصر على أعضاء اللجنة الإعلامية المشكله داخل الهيئة.

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