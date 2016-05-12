مش بس وجع المفاصل.. المشروبات الغازية ترفع قلوية الدم وتسبب التهابات المرىء

لارتفاع درجات الحرارة يلجأ الكثيرون لتناول كميات أكبر من المشروبات الغازية والمثلجة لتهدئة درجة الحرارة العالية التى يشعرون بها فى أجسامهم، دون النظر إلى المخاطر والضرر الواقع عليهم بسبب هذه الكميات المبالغ فيها التى يتناولونها.

لكن هناك مخاطر جمة تصيب جسم الفرد الذى يتناول المشروبات الغازية بكل أنواعها، منها مشكلات فى العظام، فقر الدم، والسمنة، اضطراب السكر، تسوس الأسنان، وغيرها من الأمراض الأخرى.

وقال الدكتور وائل صفوت استشارى البطن العام بمستشفى وادى النيل: "المشروبات الغازية من السلبيات المجتمعية التى تأخذ فى الانتشار ليس فقط بين الكبار ولكنها شائعة أيضًا بين الصغار تقليدًا للكبار، ويكثر تناولها فى الصيف لتخفيف حرارة الطقس الشديدة التى يواجهها الجميع فى الصيف، وتكون هى المشروب الرسمى لهم على مائدة رمضان وفى العزائم والسهرات، وهو ما يزيد من خطر هذه المشروبات على صحة الفرد".

وأضاف "صفوت": "لعل من أكثر المشكلات التى تسببها كل أنواع المشروبات الغازية هو التهاب المرئ وآلام شديدة فى المعدة، حيث تحتوى المياه الغازية على الكثير من المواد الحافظة وهى التى تزيد من قلوية الدم وينتج عنها الأمراض التى تسبب الآلام، كما تقلل المشروبات الغازية من الحمض الطبيعى الذى يفرزه الجسم والذى يساعد على الهضم الجيد للطعام ما يجعل مدمني المياه الغازية يعانون دائمًا من سوء هضم، وهناك بعض الحالات التى تصاب بارتجاع المرىء والتهاب قناة الاثنى عشر والمعدة".

وأشار إلى أعراض التهاب المرئ، وهى..

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