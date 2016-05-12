ضبط عاطل لاتهامه بقتل صاحب كشك بقالة فى الجيزة

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل متهم بقتل صاحب كشك فى كرداسة، واعترف بارتكاب الواقعة أثناء محاولته سرقة الكشك، فتحرر له المحضر اللازم، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد محمد الصغير رئيس مباحث مركز كرداسة بلاغا بمقتل صاحب كشك، وبإجراء التحريات تبين أن عاطل وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف أنه أثناء محاولته سرقة كشك البقالة الخاص بالمجنى عليه، حاول مقاومته فسدد له طعنة بمطواة أودت بحياته.

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