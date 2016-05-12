ضبط مسجل بحوزته بندقية آلية وذخيرة فى حملة بأسوان

تمكنت مأمورية أمنية من رجال مباحث مركز كوم أمبو بأسوان، اليوم، من ضبط مسجل لحيازته سلاح آلى وذخائر، خلال حملة تفتيشية بدائرة المركز، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث كوم أمبو عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم "أحمد.م" 27 سنة عاطل، الذى تبين أنه سبق ضبطه واتهامه فى 12 قضية متنوعة سلاح نارى وسرقات عامة، وبحوزته بندقية آلية عيار 39 مللى و10 طلقات من نفس عيار السلاح المضبوط، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

تحرر المحضر رقم 1923 لسنة 2016 م إدارى مركز كوم أمبو، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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