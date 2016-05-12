البورصة تخسر 2 مليار جنيه خلال أسبوع وتباين بآداء مؤشراتها

منيت البورصة المصرية بخسائر بلغت نحو 2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي ليبلغ الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 9ر404 مليار جنيه مقابل 9ر406 مليار جنيه الأسبوع السابق له بانخفاض بلغت نسبته 5ر0% .

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية اليوم الخميس تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 36ر0 فى المائة ليسجل مستوى 7521 نقطة ، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 72ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 371 نقطة ، فيما سجل مؤشرإيجي اكس 100 الأوسع نطاقا ارتفاعا بنحو 44ر0% ليبلغ مستوى781 نقطة وبالنسبة لمؤشر إيجي اكس 20 متعدد الأوزان فقد سجل تراجعا بنحو 6ر1 فى المائة ليبلغ مستوى 7479 نقطة.

وأشار إلى أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 9ر5 مليار جنيه من خلال تداول 922 مليون ورقة منفذة على 109 آلاف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 3 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 633 مليون ورقة منفذة على 76ألف عملية خلال الأسبوع السابق له .

وأوضح التقرير أن بورصة النيل سجلت قيمة تداول بلغت 2ر18مليون جنيه ومن خلال تداول 3ر14 مليون ورقة منفذة على 984ر2 ألف عملية .

وأشار إلى أن الأسهم استحوذت على 72ر44% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 28ر55%.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 16ر90 % من إجمالي تعاملات السوق ،بينما استحوذ المستثمرين الأجانب غير العرب على 42ر6% والعرب على 42ر3% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 30ر83 مليون جنيه بينما سجل المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 33ر117 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجل شراء قدره 39ر484 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 02ر1 مليار جنيه خلال نفس الفترة بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف أن المؤسسات استحوذت على 86ر69% من المعاملات فى البورصة ،وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 14ر30% .

وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 16ر22 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفيما يتعلق بسوق السندات اوضح التقرير ان اجمالي قيم التداول بلغت195ر3 مليار جنيه ،كما بلغ اجمالي حجم التعامل على السندات نحو 149ر3 مليون سند تقريبا.

أ ش أ