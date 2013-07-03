الشلل يصيب مدينة كفرالشيخ بعد إغلاق جميع مداخلها واختفاء المحافظ

كتب : كرم القرشى وحازم دياب منذ 27 دقيقة

أصاب الشلل مدينة كفرالشيخ، عاصمة محافظة كفرالشيخ، بعد إغلاق مبنى المحافظة لثلاثة أيام متوالية، فيما أغلق متظاهرون بالقرى جميع مداخل المدينة، حيث أغلق أهالي مدبول مدخل المدينة من ناحية القرية، ومنعوا مرور أي سيارات، حيث وضع الحجارة والأخشاب بعرض الطريق، وأغلق أهالي قرية القرضا مدخل المدينة من أمام القرية، ومنعوا أيضا دخول أو خروج السيارات، كما أغلق أهالي محلة القصب بغلق طريق دسوق - كفرالشيخ، وبذلك أُصيبت المدينة بالشلل حيث توقفت حركة السيارات أو الأتوبيسات الخارجة من المدينة، وسط لعنات على الإخوان ونظامهم.

وما زاد من حالة الشلل هو هروب المحافظة وإغلاق مبنى المحافظة من قِبل المتظاهرين، الذين أثارهم تصريح المحافظ بأنه يدير المحافظ من خارجها، وتشير المعلومات إلى هروب المحافظ لأحد منازل أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين بقرية مدبول المجاورة لمدينة كفرالشيخ.