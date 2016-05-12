أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

فيديو.. «هايبرلوب».. وسيلة جديدة فائقة السرعة لنقل المسافرين

Google+ Print
فيديو.. «هايبرلوب».. وسيلة جديدة فائقة السرعة لنقل المسافرين فيديو.. «هايبرلوب».. وسيلة جديدة فائقة السرعة لنقل المسافرين

تجرية أنابيب الهايبرلوب – أرشيفية

 

نجحت التجارب الأولى لتقنية السفر عبر الأنابيب “هايبرلوب/ Hyperloop”، مما ينذر بدخول العالم حقبة جديدة من السفر النظيف والرخيص الذي بإمكانه اختصار مدة قضاء الإنسان في وسائل المواصلات المعتادة إلى الخُمس.

وتعتمد تقنية النقل الجديدة على كبسولات في تندفع بسرعات هائلة داخل أنابيب مفرغة من الهواء منعدمة الضغط، حيث تصل سرعتها إلى نحو 1200 كيلومتر في الساعة، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

ويعتقد أنه في خلال 5 سنوات أو أقل، ستتحول التقنية من طور النظرية والتجربة، إلى واقع ولحظة فارقة في تاريخ النقل.

زأجرت شركة “هايبرلوب ون” الأميركية، أمس الأربعاء، أول عرض عام غير مأهول لنظام الدفع الخاص بها، الذي استطاع الوصول إلى سرعة 186.6 كيلومترًا في الساعة خلال 1.1 ثانية فقط، على مسار قصير خارج مدينة لاس فيجاس.

وكان العالم الفيزيائي إيلون ماسك، مؤسس شركتي “سبيسكس” التي تصنع صواريخ الفضاء، و”تسلا موتورز” منتجة السيارات الكهربائية، صاحب فكرة السفر في كبسولات عبر أنابيب بمساعدة مجالات مغناطيسية.

وتوقع المدير التنفيذي لشركة “هايبرلوب وان” روب لويد، أن تستخدم هذه التقنية في نقل البضائع عام 2019، بينما ستكون جاهزة لتسفير البشر في 2021.

ويقول ماسك إن كلفة إنشاء خط “هايبرلوب” من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا تبلغ نحو 6 مليارات دولار، وهي عُشر تكلفة خط قطارات تعكف كاليفورنيا على إنشائه.

ويرى مطورو التقنية أنه من المتوقع أن تكون الإمارات واحدة من أول ثلاث دول تشهد بداية عمل نموذج “هايبرلوب”، وقتها سيكون بإمكان المسافر من أبوظبي إلى دبي قطع المسافة في غضون دقائق.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| نقيب الصحفيين: «داخلين على أيام صعبة»

فيديو| نقيب الصحفيين: «داخلين على أيام صعبة»

فيديو| مدير معهد ناصر: خروج 8 حالات خلال 48 ساعة بعد استقرار حالتهم

فيديو| مدير معهد ناصر: خروج 8 حالات خلال 48 ساعة بعد استقرار حالتهم

بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"