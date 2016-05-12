جمارك نويبع تحبط 4 محاولات تهريب مستحضرات تجميل وملابس

أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم، اليوم الخميس، 4 محاولات تهريب لكمية من الملابس ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية المحظور استيرادها إلا بموافقة مسبقة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، طبقا لأحكام قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير وكمية من النقد الأجنبى.

وكشف مصدر مصلحة الجمارك، أن حصيلة البضائع المهربة عدد 559 قلم حقن أنسولين لمرضى السكر بالإضافة إلى عدد 254 قطعة ملابس متنوعة صنع فى تركيا، بقيمة مضبوطات بلغت 97650 جنيها، والتعويض الجمركى بلغ 20450 جنيها، وعدد 372 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة داخل جيوب سحرية بالشنط والحقائب بقيمة مضبوطات بلغت 10515جنيها، والتعويض الجمركى 21030 جنيها.

وأضاف أنه تم ضبط عدد 683 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة، بالإضافة إلى عدد 112 جهاز راوتر واى فاى مخفاة داخل جيوب سحرية بالشنط والحقائب، وبلغت قيمة المضبوطات 18560جنيها، والتعويض الجمركى 20569 جنيها، والمحضر الرابع ضبط مبلغ 21770 جنيها مصريا بحيازة الراكب لدى مغادرته البلاد عبر ميناء نويبع متجها إلى الأردن.

وأشار المصدر، إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بوقائع التهريب.

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