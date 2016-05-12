الداخلية: تفعيل الخطط الأمنية للمنشآت الاقتصادية وتغييرها باستمرار

عقد اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية، مدير شرطة النقل والمواصلات، اجتماعا مع الضباط والأفراد، اليوم الخميس، شدد فيه على ضرورة حسن معاملة المواطنين، وإعلاء قيم حقوق الإنسان والالتزام بضوابط استخدام السلاح، وفقا للمادة 1، 102 من قانون هيئة الشرطة، والتشديد على ضرورة الظهور بمظهر منضبط ويليق بهيئة الشرطة.

وشدد مساعد وزير الداخلية على أهمية التواصل مع القوات ( الأفراد – المجندين ) وتبصيرهم بالتحديات على الساحة الداخلية، مما يتطلب الاستنفار الأمنى، وبذل مزيد من الجهود، والتأكيد على أهمية الاهتمام بالمجندين وتدريبهم ووسائل إعاشتهم، باعتبارهم أحد ركائز المنظومة الأمنية، مشددا على أهمية تفعيل الخطط الأمنية للمنشآت الاقتصادية التى تضطلع الإدارة لتأمينها على أن تتسم بالمرونة وقابلية التغيير مما يتناسب مع متغيرات العمل الأمنى.

ووجه مساعد الوزير الشكر للضباط، مطالبا ببذل المزيد من الجهد فى ضوء التحديات الأمنية على الساحة الداخلية، وعقب انتهاء الاجتماع مر على قسم سادس مترو الأنفاق لتفقد الحالة الأمنية بمحطة السادات.

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