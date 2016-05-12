العثور على جثة امرأة مجهولة متفحمة داخل كوم قش بقرية الرضوان فى بورسعيد‎

عثر أهالى قرية الرضوان جنوب بورسعيد على جثة امرأة متفحمة ومجهولة، إثر حريق نشب فى كوم قش بمنطقة قرية الرضوان، وتحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد بلاغا يفيد وصول جث لامرأة مجهولة متفحمة غير واضحة المعالم، وتم وضعها بمشرحة مستشفى الحميات.

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه للتصريح بدفن الجثة.

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