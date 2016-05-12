بشرة خير.. زيادة الإشغال الفندقى فى موسم سياحى مبكر بمطروح

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، ارتفاع نسبة الإشغالات السياحية بمطروح، مقارنة بالعام الماضى، مع تحقيق طفرة تنموية فى كافة المجالات بالمحافظة.

وأوضح محافظ مطروح، أن الإشغالات الفندقية من السياحة الداخلية والخارجية، بالفنادق السياحية بدرجاتها السياحية المختلفة، خلال شهر أبريل بلغت 5674 غرفة بزيادة 4% على نفس الفترة من العام الماضى، الذى كان الإشغال فيها 5445 غرفة.

وأكد محافظ مطروح، فى البيان الصادر عن محافظ مطروح، أنه من المستهدف زيادة نسبة السياحة الداخلية والخارجية لمطروح، هذا العام، خاصة مع القضاء على المشكلات التى عانى منها أهالى المحافظة وزائريها لعقود طويلة، منها نقص مياه الشرب، بالإضافة الى تشغيل مطار مرسى مطروح الدولى بعد تطويره العام الماضى، لاستقبال السياحة الخارجية، مع المتابعة المستمرة للانتهاء من كافة الاعمال فى توقيتها الزمنية المحددة.

وأضاف المحافظ بأنه تم المرور على الشواطئ والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصطافين،

>وتكثيف كافة الجهود للانتهاء من كافة الاعمال، استعدادا لموسم الصيف هذا العام.

وأكد أن كافة الاجهزة، تعمل على الاستغلال الامثل للموارد والإمكانيات المتنوعة التى تمتع بها مطروح، خاصة التنوع السياحي، حيث توجد بها السياحة الشاطئية والسياحة العلاجية وسياحة السفاري بواحة سيوة بالإضافة الى السياحة الثقافية والأثرية التى تعتبر شاهدا على الحرب العالمية الثانية في منطقة العلمين، وهو ما يؤهل لتنشيط الحركة السياحية خلال العام بأكمله وليس أشهر الصيف فقط.

وأشار محافظ مطروح، إلى أن المحافظة نجحت خلال عام في جذب العديد من الاستثمارات الضخمة، التى بلغت نحو 200 مليار جنيه وتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال المؤتمر الاقتصادى الدولى الاول بمطروح خلال شهر اكتوبر الماضي، والتأكيد على أن محافظة مطروح بالفعل تقع على خريطة السياحة العالمية مع اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التغيير الشامل والتنمية المنشودة، فى كافة المجالات والاهتمام باستكمال البنية التحتية، فى كافة انحاء المحافظة، والتى تعد شرطا أساسياً لتكوين مجتمع سياحي متطور ولذلك تم توفير الكهرباء وشبكات مياه وتطوير المستشفيات والخدمات الرئيسية بالمحافظة .

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http://www.youm7.com/story/2016/5/4/بالفيديو-والصور-محافظ-مطروح-يعقد-اجتماعا-بالمجلس-التنفيذى-لإ/2703900#