بالفيديو والصور.. وصول أول باخرة لميناء البرلس لنقل تروبينات محطة الكهرباء العملاقة

شهدت سواحل البرلس بشمال محافظة كفرالشيخ، تحديدا بميناء البرلس البحرى، عصر اليوم الخميس، وصول أول باخرة لنقل التروبينات العملاقة لمحطة كهرباء البرلس، والتى تزن 500 طن للتوربين الواحد؛ من مكونات محطة كهرباء البرلس العملاقة.

صرح محافظ كفر الشيخ، أن محطة كهرباء البرلس إحدى أكبر ثلاث محطات جديدة عملاقة لإنتاج الكهرباء بالجمهورية، وتضيف محطة كهرباء البرلس 4800 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء، على أن يتم تشغيل أولى وحدات المحطة فى نهاية هذا العام، بتكلفة مليارى يورو، لافتا أن هذه المحطة تعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد شهد فى ألمانيا توقيع عقد إنشاء هذا المشروع العملاق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة سيمنز الألمانية فى مايو الماضى.

وأناب اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ عنه "محمد الصيرة" وكيل أول الوزارة _السكرتير العام للمحافظة، لحضور مراسم استقبال أول توربين لمحطة كهرباء البرلس بميناء البرلس، اليوم الخميس .

وفى كلمته قال "محمد الصيرة" وكيل أول الوزارة _السكرتير العام للمحافظة، إن هذا اليوم يمثل عيدا ليس للبرلس وكفرالشيخ فحسب بل لمصر كلها وذلك باستكمال خطوات إنشاء مشروع قومى من أكبر المشاريع بالمحافظة، معبرا عن بالغ سعادته لما شاهده اليوم بميلاد مشروع يسعد جميع المصريين .

ومن جانبه قال العميد يسرى الدسوقى مدير عام ميناء البرلس البحرى، إنه تم تطوير الميناء حيث تم إطالة حاجز الأمواج الغربى بمسافة 125 مترا، وتعميق المجرى الملاحى ومدخل الميناء حتى عمق ستة أمتار، وتدعيم الرصيف البحرى بطول 125 مترا، وإنشاء طرق تتحمل أحمال حتى 600 طن كأهم تجهيزات نقل معدات المحطة، وساحة لتشوين معدات محطة كهرباء البرلس بمساحة 6000 متر 2، وقد تم الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات خلال أربعة اشهر، من أعمال وتنفيذ تحالف نوسكو بالتعاون مع شركة المقاولين العرب بإشراف استشارى المشروع الدكتور حمدى القمحاوى .

وأكد المهندس محمد مازن نديم مدير عام تحالف نوسكو "شنكر الألمانية وماموت الهولندية" التى تتولى عملية النقل من ألمانيا إلى البرلس، أنه سيتم شحن 240 طردا ذات حمولات ثقيلة حتى 500 طن، على مدار 17 شهر، لافتا أن باخرة نقل معدات محطة البرلس تتحرك من المانيا إلى ميناء الإسكندرية لإتمام إجراءات التراقى تحت إشراف الهيئة العامة لموانئ الإسكندرية، وبعد ذلك تقوم بالإبحار إلى ميناء البرلس مباشرة تحت إشراف القبطان محمد عبد الجواد والقبطان وليد حافظ فهمى قائدى البواخر الخاصة بنقل توربينات محطة كهرباء البرلس .

جاء ذلك بحضور "محمد الصيرة" وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، والعميد يسرى الدسوقى مدير عام ميناء البرلس البحرى، والمحاسب سمير غباشى مساعد المحافظ لمنطقة شرق ورئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس حازم الاشمونى رئيس مدينة برج البرلس، والعقيد بحرى ياقوت عبد المنعم، والمهندس محمد مازن نديم مدير عام تحالف نوسكو "شنكر الالمانية وماموت الهولندية "، والمهندس سعد محمد سعد، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى، والمهندس طارق إسماعيل مدير عمليات نوسكو، والمهندس يسرى أبو المجد رئيس قسم الأعمال البحرية بشركة المقاولين العرب، والمهندس وليد حنفى ممثل قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، والقبطان محمد عبد الجواد قائد السفينة "روش فورت"، والمهندس وائل سعيد السعد مدير عمليات شركة المقاولين العرب بقطاع البرلس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

- وصول أول سفينة لميناء البرلس اليوم تحمل توربين محطة الكهرباء العملاقة

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