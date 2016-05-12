بالصور.. "التقنيات الحديثة وكفاءة الإنتاج" بالمؤتمر العلمى لكلية الطب البيطرى بكفر الشيخ

شهدت كلية الطب البيطرى بجامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، المؤتمر العلمى الرابع والذى يعقد بقاعة المؤتمرات بمبنى التطوير تحت عنوان "تفعيل التقنيات للارتقاء بالثروة الحيوانية" وذلك فى الفترة من 12-14 مايو 2016م تحت رعاية الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ وإشراف الدكتور عبد الرازق الدسوقى عميد كلية الطب البيطرى ورئيس المؤتمر، بحضور الدكتور السيد محمد حجازى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور على أحمد أبوشوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعبدالله جاد أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن الهدف من المؤتمر دفع وتنشيط الحركة البحثية للنهوض بالثروة الحيوانية وتفعيل جوانب التواصل بين الجامعة والبيئة من خلال تبادل الافكار والرؤى حول القضايا المهمة فى مجالات الطب البيطرى ونقل جهود الباحثين للأجهزة التنفيذية المعنية من خلال التوصيات التى يخرج بها هذا المؤتمر.

وقال القمرى، فى ظل الحراك العلمى الذى تشهده جامعة كفر الشيخ على جميع الأصعدة من خلال إنشاء البنية التحتية للبحث العلمى وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس العلمية عن طريق هيكلة الكوادر البشرية فى مجموعات بحثية وهى الكيانات الشرعية للبحث العلمى بالإضافة إلى المؤتمرات العلمية التى تشهدها جامعة كفرالشيخ، وذلك لتحويل الجامعة من جامعة تمنح شهادات فقط الى جامعة عصرية تقدم بحوث تطبيقية لخدمة المجتمع وبحوث تعاقدية لخدمة قطاع الاعمال والشركات لحل مشاكل الصناعة والغذاء داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا لن يتأكد إلا بجهود العاملين فى هذا القطاع من أعضاء هيئة التدريس وباحثين وإداريين للتحويل من جامعة تمنح شهادات فقط إلى جامعة بحثية تساهم فى حل مشاكل المجتمع بين الباحثين بالجامعة والجامعات الاخرى وأن ننتج المعرفة بدلا من استيرادها وتطبيقها فقط وأن هذا المؤتمر له دور كبير جدا فى بناء جسور التواصل والتعاون من أجل الحراك الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كافة المجالات ومنها على سبيل المثال التعليم والصحة والبحث العلمى. ويقام على هامش هذا المؤتمر العلمى معارض لشركات الدواء واللقاحات ومستلزمات العيادات البيطرية والتجهيزات المعملية والمزارع .

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