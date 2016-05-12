بالفيديو والصور - تحيا العراق.. 30 ألف متفرجا في افتتاح ملعب كربلاء.. دموع فييرا

مهما كان ما يمر ببلادك من أحداث مأسوية ووفيات لا تنتهي، لا تشعر باليأس ولا تفقد شغفك. وما أجمل شغف كرة القدم.

الجماهير العراقية تجمعت في مدرجات ملعب كربلاء الدولي للاحتفال بافتتاح الملعب.

أكثر من 30 ألف متفرجا مع حضور عبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة وعقيل الطريحي محافظ كربلاء ونصيف جاسم الخطابي رئيس مجلس المحافظة.

ملعب كربلاء بلغ تكليفته 116 مليار دينار ويشمل على ملعب أوليمبي مع سعة 30 ألف وملعبين آخرين مع جناح إداري وفندق.

وأقيمت مباراة بين نادي كربلاء ونجوم آسيا 2007 وانتهت بالتعادل.

وشهدت احتفالية الملعب تواجد جورفان فييرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك في أرض الملعب.

ولم يتمالك فييرا نفسه أمام مشهد تواجد الجماهير بشكل رائع في المدرجات فظهرت دموعه والتقطتها عدسة الكاميرات.

وكان فييرا قد توج بطلا لكأس آسيا مع منتخب العراق عام 2007.

شاهد الصور ودموع فييرا