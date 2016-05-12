6 شائعات كاذبة لعلاج الصداع.. أشهرها ربط الرأس

الصداع من الآلام الشديدة التى لا نستطيع تحملها كثيرا، ويتم التعامل معها بطرق خاطئة فى بعض الأحيان عن طريق استخدام طرق علاج تقليدية لا تعمل على حل مشكلة الصداع بل تزيد من الشعور به.

ومن بين الطرق الشائعة والمستخدمة فى علاج الصداع والتى لا تعمل على تقليل الألم كما يتصور البعض..

1. تناول المياه الكثيرة يعالج الصداع النصفى

>2. استنشاق زيت اللافندر زيت النعناع نظرا لاحتوائه على خصائص انقباضية وانبساطية للأوعية الدموية مما يساعد على تدفق الدم بالجسم.

>3. تدليك الرأس باستخدام زيت الريحان، أو تدليكها بحركات دائرية لتهدئة ألم الصداع.

>4. ربط الرأس بقوة بقطعة قماش.

>5. تناول الزنجبيل والشطة.

>6. كمادات المياه الباردة على الرأس.

ويعلق الدكتور "على شلش" أستاذ المخ والأعصاب كلية طب جامعة عين شمس، ويقول: "بعض هذه الشائعات تقوم بعمل علاج مؤقت للصداع على سبيل المثال الاسترخاء والقيام بالتدليك الدائرى للرأس والقيام بعمل كمادات مياه فاترة وليست مثلجة على الرأس، ولكن هذه الطرق لا تقوم بعلاج الصداع ولكن تعمل على تقليل فقط الألم ولا تقوم بهذا الدور فى كل أنواع الصداع، فقط الصداع التوترى الناتج عن قلة النوم والإرهاق".

ويتابع: "ومع قيام بعض هذه الطرق بتخفيف الألم إلا أنها تؤثر سلبا على الفرد خاصة لمن يعانون من مشكلة جسدية تسبب لهم الصداع، حيث تجعلهم يعتمدون على هذه الطرق فى تخفيف الألم بالإضافة إلى المسكنات الكثيرة التى يتناولها والتى يتعود عليها الجسم شيئا فشيئا، ويتأخر فى الذهاب إلى الطبيب والكشف المبكر عن سبب الصداع وعلاجه، فهناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى الصداع يمكن التغلب عليها فلا نشعر بالصداع مرة أخرى، بالإضافة إلى أساليب علاج أخرى حديثة تعمل على التخلص من الصداع دون الاعتماد على الصداع".

ويشير الدكتور "على شلش" إلى بعد الأشياء التى نقوم بها تزيد من شدة الصداع منها..

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>1. تناول الشيكولاتة بصورة مبالغ فيها.>2. عدم الانتظام فى النوم.>3. تغير الهرومونات للسيدات وقت الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث.>4. الإرهاق الزائد والمتكرر لعدة أيام متتالية.