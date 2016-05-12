قبائل مصراتة الليبية تأسر 15 داعشيًا شرق البلاد

تمكنت كتائب مدينة مصراتة الليبية المرابطة بكوبرى السدادة، شرق البلاد من أسر 15 فردًا من تنظيم "داعش"، خلال اشتباكات عنيفة.

قال مصدر أمنى اليوم، إن الكتائب المرابطة بكوبرى السدادة أسرت 15 فردًا من تنظيم داعش، بينهم تونسيون وتشاديون وصوماليون وجزائريون وليبيون.

وأكد المصدر، أن اشتباكات عنيفة دارت شرق كوبرى السدادة بمسافة أربعة كلم تقريبًا، بين القوة المكلفة تأمين المنطقة التابعة لغرفة العمليات الوسطى ومقاتلى تنظيم داعش، الذين يسيطرون حاليًّا على مناطق أبوقرين وأبونجيم والوشكة وزمزم وبي، وأجزاء من المحمية غرب أبوقرين بمسافة خمسة كيلو مترات.

وأوضح المصدر العسكرى أنه خلال الاشتباكات العنيفة حاول أحد مقاتلى داعش تفجير شاحنة مفخخة بكوبرى السدادة، ولكن تم التفطن له وفجِّرت الشاحنة قبل وصولها بمسافة كلم، وحاول مقاتلو التنظيم التسلل على أقدامهم خلف الشاحنة، وبعدها اندلعت الاشتباكات، وتمكن مقاتلو الكتائب من دحر مقاتلى داعش إلى مسافة 15 كيلو مترًا، كما كبدوهم خسائر جسيمة فى الأرواح والعتاد، وكانت الاشتباكات بين كتائب مصراتة وتنظيم داعش قد أسفرت عن مقتل 4 وإصابة 34 آخرين.