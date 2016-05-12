بالصور.. محافظ أسوان يتفقد أعمال إصلاح كسر خط الطرد الرئيسى بالكرور‎

قام اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، اليوم الخميس، بجولة مفاجئة لمنطقة الكرور، لمتابعة حجم الأعمال التى تمت بالمنطقة، عقب حدوث كسر مفاجئ في خط الطرد الرئيسي للمحطة رقم 11 الأسبوع الماضي.

ورافق “حجازي”، خلال جولته التفقدية، المهندس محمد عباس المدير التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولى شركة المقاولون العرب المنفذه لأعمال الإصلاح والتسوية، وقد استفسر المحافظ عن الوضع الحالي للشارع من أهالي المنطقة، وما كان عليه قبل حدوث الكسر وأعمال الإصلاح، حيث أكدوا على أنه أفضل فى الوقت الحالي.

ووجه “حجازي”، إلى إدراج عملية رصف الشارع ضمن خطة العام المالي القادم، لخلق الشكل الإجمالي والحضاري للمنطقة، وبما يعود بالنفع على الأهالي من سهولة الحركة لهم وللمركبات، مطالبًا مسئولي الشركة المنفذة بالقيام بأعمال رش الشارع من خلال سيارات المياه، لتحقيق السيولة المطلوبة أثناء المرورعليه، على أن يعقب ذلك وضع تربة زلطية قبل البدء فى أعمال الرصف.

كما وجه المحافظ، باستعجال التصميمات النهائية الخاصة بتغيير مسار خط الطرد للمحطة رقم 11، بطول 1.4 كم، والتى تقوم بتنفيذها كلية الهندسة بجامعة أسوان، تحت إشراف الدكتور عبد القادر توفيق.