أحمد شيبة:«بعت مصوغات زوجتى من أجل إنتاج أول ألبوماتي»

كتب: هاني صابر

أكد المطرب الشعبي أحمد شيبة، أنه اضطر الي بيع «غوايش زوجته» من أجل إنتاج أول ألبوماته الغنائية في عالم الموسيقي .

وقال شيبة في تصريح خاص لـ«ONA»، أن الألبوم تعرض لعدة مشاكل بسبب إعتماده علي الموال الشعبي، وتزامنه مع طرح عدد من الألبومات في ذلك الوقت ومنها ألبوم المطرب حكيم وألبوم سعد الصغير.

وأضاف، أن الموزع عمر فودة، هو من وقف بجانبه في أولي ألبوماته الغنائية، بعد أن رفض العديد من الناس الوقوف بجانبه في وقتها.

يذكر أن ، المطرب الشعبي أحمد شيبة حقق نجاحًا جيدًا بعد طرح أغنيته«أه لو لعبت يا زهر»، وإستطاعت أن تفرض إسمه علي كافة وسائل الاعلام والظهور عبر شاشات الفضائيات.