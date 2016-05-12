أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو والصور - ' الكرة حياتنا دعونا نعيش ' .. 30 ألف متفرجا في افتتاح ملعب كربلاء بالعراق مع دموع فييرا

Google+ Print
بالفيديو والصور - ' الكرة حياتنا دعونا نعيش ' .. 30 ألف متفرجا في افتتاح ملعب كربلاء بالعراق مع دموع فييرا بالفيديو والصور - ' الكرة حياتنا دعونا نعيش ' .. 30 ألف متفرجا في افتتاح ملعب كربلاء بالعراق مع دموع فييرا

مهما كان ما يمر ببلادك من أحداث مأسوية ووفيات لا تنتهي، لا تشعر باليأس ولا تفقد شغفك. وما أجمل شغف كرة القدم.

الجماهير العراقية تجمعت في مدرجات ملعب كربلاء الدولي للاحتفال بافتتاح الملعب.

أكثر من 30 ألف متفرجا مع حضور عبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة وعقيل الطريحي محافظ كربلاء ونصيف جاسم الخطابي رئيس مجلس المحافظة.

ملعب كربلاء بلغ تكليفته 116 مليار دينار ويشمل على ملعب أوليمبي مع سعة 30 ألف وملعبين آخرين مع جناح إداري وفندق.

وأقيمت مباراة بين نادي كربلاء ونجوم آسيا 2007 وانتهت بالتعادل.

وشهدت احتفالية الملعب تواجد جورفان فييرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك في أرض الملعب.

ولم يتمالك فييرا نفسه أمام مشهد تواجد الجماهير بشكل رائع في المدرجات فظهرت دموعه والتقطتها عدسة الكاميرات.

وكان فييرا قد توج بطلا لكأس آسيا مع منتخب العراق عام 2007.

شاهد الصور ودموع فييرا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة