رئيس الطيران الروسي يشيد بالتقدم فى مستوى تأمين المطارات المصرية

ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، اليوم، تصريحات لرئيس هيئة الطيران المدني في روسيا، ألكسندر نيرادكو، أعلن خلالها عن “تحقيق التقدم في تأمين المطارات المصرية”.

وقال المسؤول إن الخبراء، الذين تفقدوا الإجراءات الأمنية في مطار الغردقة ومطار شرم الشيخ “لاحظوا تقدما في تعزيز سلامة الطيران”، وأضاف: “هناك إجراءات مقررة لم يتمكن الزملاء المصريون من اتخاذها بعد”.

وعلقت الوكالة بقولها إن الإشادة الروسية بإجراءات المصرية لتعزيز سلامة الطيران، تأتى مع قيام السلطات المصرية بالعمل على تعزيز سلامة الطيران من أجل جذب المزيد من السياح من البلدان الأجنبية وخصوصا روسيا التي اضطرت إلى تعليق الرحلات السياحية الجوية إلى مصر، بعدما تحطمت طائرة تقل السياح الروس فوق سيناء في العام الماضي.