جوجل تقرر حظر إعلانات شركات تقدم قروض قصيرة الأجل بفوائد مرتفعة

أعلنت شركة جوجل عزمها حظر إعلانات الشركات التي تقدم قروضا قصيرة الأجل بفوائد كبيرة، موضحة أن الشركة لن تسمح بوجود إعلانات عن قروض مستحقة خلال 60 يومًا أو تكون بفائدة تصل إلى 36 % أو أكثر.

وقال ديفيد جراف مدير سياسة الإنتاج في جوجل إن “الشركة تأمل أن إجراءاتها الجديدة تمكنها من تقليل عدد الأفراد الذين يتعرضون لتلك المنتجات المضللة أو الضارة”.

ومن جانبه وصف اتحاد المقرضين عبر الإنترنت”خطوة جوجل “بالمخيبة للآمال.”

وقالت ليزا ماكجريفي، رئيسة الاتحاد، “من المخيب للآمال إن موقعًا مصمم لمساعدة المستخدمين على الوصول للمعلومات يتخذ خيارات تعسفية بشأن الإعلانات التي يراها المستخدمون وتروجها شركات قانونية.”