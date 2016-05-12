«البيتزا» تنقذ حياة أمريكي من الموت

اعتاد رجل أمريكي عاشق للبيتزا، طلب البيتزا يوميًا لمدة 10 أعوام من نفس المطعم، وعند مرور 11 يومًا بدون أن يتلقى العاملون بالمطعم طلبه، قرروا التأكد من سلامته ليتمكنوا بالفعل من إنقاذ حياته.

واظب الأمريكي كيرك أليكساندر “48 عامًا” أن يطلب البيتزا المفضلة لديه عبر الإنترنت من أحد المطاعم في ولاية أوريجون الأميركية، بمعدل مرة كل يوم أو يومين لمدة 10 أعوام، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وعندما اختفى “أليكساندر” ولم يطلب البيتزا لمدة 11 يومًا، شعرت مديرة الفرع بالقلق وطلبت من السائق الذي اعتاد توصيل الطلبات إليه، التأكد من أنه بخير.

واتجه السائق إلى منزل أليكساندر وطرق الباب دون جدوى، رغم أن أضواء المنزل كانت تعمل ويمكن سماع صوت التلفاز، لذا قرر الاتصال بالشرطة وطلب المساعدة منهم.

وعندما وصل رجال الشرطة، وجدوا أليكساندر وهو ملقى على الأرض، وأصيب بسكتة دماغية ليتم نقله إلى المستشفى.

ولذلك يبدو أن إدمان البعض للبيتزا لم ينقذهم من الجوع فقط، بل أنقذ حياتهم أيضًا، كما هو الحال مع ذلك الأميركي.