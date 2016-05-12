أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«البيتزا» تنقذ حياة أمريكي من الموت

Google+ Print
«البيتزا» تنقذ حياة أمريكي من الموت «البيتزا» تنقذ حياة أمريكي من الموت

بيتزا – أرشيفية

 

اعتاد رجل أمريكي عاشق للبيتزا، طلب البيتزا يوميًا لمدة 10 أعوام من نفس المطعم، وعند مرور 11 يومًا بدون أن يتلقى العاملون بالمطعم طلبه، قرروا التأكد من سلامته ليتمكنوا بالفعل من إنقاذ حياته.

واظب الأمريكي كيرك أليكساندر “48 عامًا” أن يطلب البيتزا المفضلة لديه عبر الإنترنت من أحد المطاعم في ولاية أوريجون الأميركية، بمعدل مرة كل يوم أو يومين لمدة 10 أعوام، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وعندما اختفى “أليكساندر” ولم يطلب البيتزا لمدة 11 يومًا، شعرت مديرة الفرع بالقلق وطلبت من السائق الذي اعتاد توصيل الطلبات إليه، التأكد من أنه بخير.

واتجه السائق إلى منزل أليكساندر وطرق الباب دون جدوى، رغم أن أضواء المنزل كانت تعمل ويمكن سماع صوت التلفاز، لذا قرر الاتصال بالشرطة وطلب المساعدة منهم.

وعندما وصل رجال الشرطة، وجدوا أليكساندر وهو ملقى على الأرض، وأصيب بسكتة دماغية  ليتم نقله إلى المستشفى.

ولذلك يبدو أن إدمان البعض للبيتزا لم ينقذهم من الجوع فقط، بل أنقذ حياتهم أيضًا، كما هو الحال مع ذلك الأميركي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا