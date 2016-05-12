الصقر والصخرة والثعلب ومعوض سفراء احتفالية الأمم المتحدة بيوم الرياضة العالمي

وقع اختيار الأمم المتحدة، علي رباعي نجوم الكرة المصرية السابقين، الصقر احمد حسن، عميد لاعبي العالم، والصخرة وائل جمعة ، والثعلب حازم إمام ، ونجم الدفاع سيد معوض ليكونوا سفراءها في احتفالية الأمم المتحدة بيوم الرياضة العالمي.

وتأتى الاحتفالية التي تقام 21 الجاري بمركز شباب الجزيرة، تحت رعاية سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، ومكتب الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة بمشاركة الاتحاد المصري للثقافة الرياضية.

وكانت سوسن غوشه مدير مكتب الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة قد التقت النجوم الأربعة الكبار، ووجهت إليهم دعوة اختيارهم سفراء الكرة المصرية في تلك الاحتفالية العالمية علي أن يخوض النجوم الأربعة الكبار ومعهم نخبة من نجوم الكرة المعتزلين والحاليين مباراة ودية استعراضية بمركز شباب الجزيرة.

وأكدت “غوشه” انه إلي جانب مباراة كرة القدم الاستعراضية ، بين نجوم الكرة المصرية، ستقام مباريات استعراضية في لعبة الاسكواش بمشاركة نجوم مصر الذين احتكروا البطولات والألقاب العالمية في الفترة الماضية.

ولفتت إلى أن الاحتفالية كان مقررا لها 6 ابريل الماضي ، إلا انه تم تأجيلها لتقام 21 الجاري للتزامن مع حدث كبير وهو تولي مصر رئاسة مجلس الأمن، مؤكدةً انه سيتم دعوة كل سفراء الدول العربية والأفريقية والأجنبية المعتمدين في مصر لحضور احتفالية يوم الرياضة العالمي.