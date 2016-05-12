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اندلاع قتال في شمال حلب السورية مع انتهاء أجل تهدئة

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اندلاع قتال في شمال حلب السورية مع انتهاء أجل تهدئة اندلاع قتال في شمال حلب السورية مع انتهاء أجل تهدئة

ارشيفية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر من مقاتلي المعارضة إن قوات السورية خاضت معارك مع معارضين شمالي حلب يوم الخميس بعد انتهاء أجل تهدئة في المدينة ذاتها.

وتركز القتال في منطقة حندرات التي تسيطر عليها المعارضة وهي منطقة مهمة لقربها من آخر طريق يصل إلى مناطق المعارضة في حلب التي كانت كبرى مدن سوريا قبل الصراع وتنقسم الآن بين الحكومة والمقاتلين.

وبحسب رويترز ذكر المرصد أن القوات الموالية للحكومة شنت هجوما في المنطقة بدعم من ضربات جوية استهدفت حندرات والطريق الوحيد المؤدي إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في المدينة.

وقالت مصادر من مقاتلي المعارضة إن قوات الحكومة سيطرت على بعض الأراضي في البداية لكن تمت استعادتها في وقت لاحق. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين عسكريين سوريين للتعقيب.

وكانت تهدئة مدتها 48 ساعة أعلنها الجيش السوري في مدينة حلب قد انتهت الساعة الواحدة صباحا (2200 بتوقيت جرينتش).

ولم يعلن على الفور تمديد التهدئة التي توسطت فيها الولايات المتحدة وروسيا بهدف إحياء اتفاق أوسع نطاقا لوقف الأعمال القتالية كان قد انهار في اغلب أرجاء غرب سوريا.

وساهم تصاعد حدة القتال في حلب في انهيار محادثات السلام في جنيف الشهر الماضي.

 

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