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ملك قورة تنفى إجراء أى عمليات تجميل فى وجهها..وتؤكد : “فوتوشوب”

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ملك قورة تنفى إجراء أى عمليات تجميل فى وجهها..وتؤكد : “فوتوشوب” ملك قورة تنفى إجراء أى عمليات تجميل فى وجهها..وتؤكد : “فوتوشوب”

نفت الفنانة ملك قورة ما نشرته عدد من المواقع الإلكترونية منذ أيام، بشأن إجرائها لعملية تجميل مشددة: “لم ولن أجري أي عمليات تجميل”.

وفيما يخص الصور الأخيرة التي نشرها أكثر من موقع إلكتروني وظهرت فيها ملك بشكل مختلف أدى إلى طرح المواقع تساؤل: “هل أجرت ملك قورة عملية تجميل؟”، قالت إن استخدام المصور لبرنامج “الفوتوشوب” بشكل كبير هو السبب في اختلاف ملامحها تمامًا عن الحقيقة وليس عمليات تجميل كما قال البعض.

وأضافت “ملك”: “أكيد لا ده وشي ولا ده شعري ملامحي كلها متغيرة عن الحقيقة تمامًا، والموضوع كله اجتهاد من المصور بالفوتوشوب، وأنا مش بفكر ولا محتاجة أعمل عملية تجميل، وأكبر دليل على كلامي شكلي في مسلسل “وعد” برمضان طبيعي جدًا.

ونفت ملك امتلاكها أي حساب على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي غير حساب واحد عبر “الفيسبوك”، مشيرة إلى أن حساب “الانستجرام” الذي يحمل اسمها ونشر الصور الأخيرة لا يمت لها بصلة.

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أونا

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