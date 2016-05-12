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عاجل.. مقاتلات بريطانية تعترض طائرات عسكرية روسية اقتربت من دول البلطيق

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عاجل.. مقاتلات بريطانية تعترض طائرات عسكرية روسية اقتربت من دول البلطيق عاجل.. مقاتلات بريطانية تعترض طائرات عسكرية روسية اقتربت من دول البلطيق
اعترضت مقاتلات بريطانية، طائرات عسكرية روسية، حاولت الاقتراب من دول البلطيق، وذلك وفق ما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل، قبل قليل.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، إن مقاتلات بريطانية من طراز تايفون اعترضت 3 طائرات نقل عسكرى اقتربت من دول البلطيق.

وأضافت الوزارة، أن المقاتلات البريطانية انطلقت من قاعدة أمارى الجوية فى استونيا، واعترضت الطائرات الروسية التى لم تكن ترسل شفرة تعريف محددة، ولم تستجب للإشارات.

وقال وزير الدفاع مايكل فالون، فى بيان "تمكنا من الرد على الفور على هذا التصرف العدائى من روسيا، بما يوضح التزامنا بالدفاع الجماعى فى حلف شمال الأطلسى."

سى.إن.إن: مقاتلة روسية قامت بدورة كاملة حول طائرة استطلاع أمريكية
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