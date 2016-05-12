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الصليب الأحمر: منع دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى داريا المحاصرة فى سوريا

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الصليب الأحمر: منع دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى داريا المحاصرة فى سوريا الصليب الأحمر: منع دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى داريا المحاصرة فى سوريا
أعلن الصليب الاحمر، الخميس منع قافلة المساعدات الانسانية الأولى إلى داريا منذ بدء حصارها فى 2012، من دخول البلدة التى تسيطر عليها الفصائل المقاتلة فى سوريا.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، فى تغريدة "مع الاسف منعت قافلة المساعدات بالتعاون مع الامم المتحدة والهلال الاحمر السورى من دخول داريا رغم الحصول على الاذن المسبق من جميع الاطراف"، واضافت "نناشد السلطات المعنية اتاحة دخولنا الى داريا كى نوفر الحاجات الماسة من الاغذية والادوية".
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