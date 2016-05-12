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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا وتظهر بعض السحب المنخفضة على سلاسل الجبال الشرقية  ظهرا .

والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا خاصة فوق البحر بعد الظهروالمساء وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية وقد يتشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف شمالا .

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 22 كم/ساعة خلال الصباح  وتكون شمالية غربية - شمالية  / 15  - 30 كم/ساعة بوجه عام بعد الظهر والمساء والليل  تصل 38 كم/ساعة على البحر الشمالية .

البحر .. متوسط الموج يضطرب تدريجيا ليلا .. بارتفاع من قدمين إلى ثلاثة وأربعة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة أقدام بالعمق يزيد إلى أربعة وستة أقدام ليلا .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة السابعة و 33 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية عشرة وأربع دقائق ظهرا وفي تمام الساعة الحادية عشرة و40 دقيقة مساء .


>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    41       28              50       10 .
> دبي                        39      29              50       15 .
> الشارقة                   40      26              50       15.
> عجمان                    39      28              50       15.
> أم القيوين                40       27             55        15 .
> رأس الخيمة             41       26             55        10 .
> الفجيرة                   39       30             70       20.
> العين                     43       29              40       10 .
> ليوا                       43      27               55       10 .
> الرويس                  39      28               65       20 .
> السلع                    38       28               70       25.
> دلما                      35      29               75       35 .
> طنب الصغرى          34      28               85       40 .
> طنب الكبرى            34      28               85       40 .
> أبوموسى               35       29               75       35.

 

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