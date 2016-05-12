أمريكا تقدم مساعدات عسكرية لتونس لتأمين حدودها مع ليبيا

قدمت الولايات المتحدة اليوم الخميس، مزيدًا من المساعدات العسكرية لتونس تتضمن طائرات استطلاع وعربات مجهزة بوسائل اتصال حديثة، لتأمين حدودها مع ليبيا ومنع تسلل متطرفين عبر حدود البلدين، حسبما ذكرت رويترز.

وقالت أماندا دوري نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي إن المساعدات تأتي كخطوة جديدة تجاه الحليف التونسي لدعم ديمقراطيته في مواجهة الإرهاب.

وأضافت عقب حفل تسليم معدات عسكرية تتضمن عربات جيب وطائرات استطلاع “يسرنا تزويد تونس بطائرات مراقبة لضبط تحركات الإرهابيين عبر الحدود مع ليبيا ووقف تسللهم.”

ومن جانبه قال فرحات الحرشاني وزير الدفاع التونسي إن بلاده تأمل أن تتسلم من الولايات المتحدة هذه الطائرات الهجومية لدعم قدراتها الميدانية.

يذكر أن الولايات المتحدة قد اتفقت في وقت على بيع ‬‬12 ‬طائرة هليكوبتر لتونس بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 700 مليون دولار، مع سعي واشنطن لمساعدتها في القضاء على التهديدات المتزايدة من جانب الإسلاميين المتشددين‭‭‭.