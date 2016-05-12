أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

أمريكا تقدم مساعدات عسكرية لتونس لتأمين حدودها مع ليبيا

Google+ Print
أمريكا تقدم مساعدات عسكرية لتونس لتأمين حدودها مع ليبيا أمريكا تقدم مساعدات عسكرية لتونس لتأمين حدودها مع ليبيا

أرشيفية

قدمت الولايات المتحدة اليوم الخميس، مزيدًا من المساعدات العسكرية لتونس تتضمن طائرات استطلاع وعربات مجهزة بوسائل اتصال حديثة، لتأمين حدودها مع ليبيا ومنع تسلل متطرفين عبر حدود البلدين، حسبما ذكرت رويترز.

وقالت أماندا دوري نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي إن المساعدات تأتي كخطوة جديدة تجاه الحليف التونسي لدعم ديمقراطيته في مواجهة الإرهاب.

وأضافت عقب حفل تسليم معدات عسكرية تتضمن عربات جيب وطائرات استطلاع “يسرنا تزويد تونس بطائرات مراقبة لضبط تحركات الإرهابيين عبر الحدود مع ليبيا ووقف تسللهم.”

ومن جانبه قال فرحات الحرشاني وزير الدفاع التونسي إن بلاده تأمل أن تتسلم من الولايات المتحدة هذه الطائرات الهجومية لدعم قدراتها الميدانية.

يذكر أن الولايات المتحدة قد اتفقت في وقت على بيع ‬‬12  ‬طائرة هليكوبتر لتونس بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 700 مليون دولار، مع سعي واشنطن لمساعدتها في القضاء على التهديدات المتزايدة من جانب الإسلاميين المتشددين‭‭‭.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا