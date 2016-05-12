جمارك المطار تضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من مستلزمات جراحة العيون

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم الخميس من ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من مستلزمات جراحة العيون قيمتها ربع مليون جنيه من نيويورك، وتم احتجاز المضبوطات، وتحرير محضر للراكب.

صرحت مصادر جمركية بالمطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة مصر للطيران رقم 986 والقادمة من نيويورك اشتبه رجال الجمارك فى الراكب فتم تشكيل فريق من مأمورى الجمرك ضم ريمون غطاس و مجدى حسن وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود حقيبة ممتلئة بمستلزمات جراحة عيون قيمتها ربع مليون جنيه.

وبالعرض على إبراهيم عبداللطيف مدير عام الجمرك وسامى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار قرارا احتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب.