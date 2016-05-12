الأسبوع المقبل..النواب تبحث “خطة الحكومة الإلكترونية” وبيان وزير الشباب حول خطة

عقدت اللجان النوعية بمجلس النواب عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة العديد من الموضوعات منها خطة وزارة التخطيط حول الحكومة الإلكترونية بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاستماع لبيان المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة حول خطة الوزارة.

وتبحث لجنة التعليم والبحث العلمي خلال اجتماعين لها يومي الأحد والاثنين المقبلين إقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، واستكمال نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 88 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة والموقعة في القاهرة بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بين حكومتي مصر واليابان بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة.

كما تبحث اللجنة كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق منحة للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في مصر من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام في خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة والموقع في القاهرة بتاريخ 14 يناير 2016 بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وتعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اجتماعا يوم الاثنين للاستماع بشأن ما تم في مبادرة رئيس الجمهورية حول المخصص المالي المقدر بنحو 200 مليار جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، فيما تناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة اجتماعا يوم الاثنين لمناقشة التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم أداء دور إقامة ورعاية المسنيين عام 2014 مقارنة بعام 2013.

ويشارك الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الاثنين، لمناقشة خطة الوزارة بشأن الحكومة الالكترونية، فيما تلتقي لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها يوم الاثنين بأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لمراجعة حقوق الإنسان من خلال تجربة المجلس خلال الأعوام الماضية والاستماع لآراء أعضاء المجلس وتوصياتهم، بينما تستكمل لجنة العلاقات الخارجية مناقشة خطة عملها في اجتماع يوم الاثنين المقبل.

وتستمع لجنة الشباب والرياضة في اجتماعها المقرر الثلاثاء المقبل إلى بيان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة حول خطة الوزارة، بينما تناقش لجنة حقوق الإنسان في ذات اليوم الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان واوجه التعاون بين اللجنة ووزارة الداخلية.

أ ش أ