السعودية: الوفد الإيراني رفض التوقيع على محضرالاتفاق لإنهاء ترتيبات حج هذا العام

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن المملكة قيادة وحكومة وشعبا ترحب بكافة الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف بقاع العالم ومن مختلف جنسياتهم وانتماءاتهم المذهبية.

وأشارت الوزارة -في بيان اليوم الخميس- إلى الإجراءات التي تتم كل عام بدعوة جميع المسؤولين عن شؤون الحج في الدول العربية والدول الإسلامية والدول ذات الأقليات الإسلامية للقدوم إلى المملكة لبحث ومناقشة ترتيبات ومتطلبات شؤون حجاجهم، والتى يصل عددها إلى أكثر من (78) دولة، من بينها إيران.

وأفاد البيان بأنه تمت دعوة رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية سعيد أوحدي لزيارة المملكة لبحث ومناقشة ترتيبات شؤون ومتطلبات حجاج إيران للعام الحالي، وتابعت الوزارة آلية قدوم الوفد الإيراني مع الجهات المختصة حتى حصل الوفد على تأشيرة الدخول للسعودية من ممثلية المملكة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحثت الوزارة مع الوفد كافة شؤون الحجاج الإيرانيين.

وتابع أن وفد شؤون الحج الإيراني رفض التوقيع على محضر الاتفاق لإنهاء ترتيبات حج هذا العام، معللا ذلك برغبته في عرضه على مرجعيته في إيران، ومبديا إصرارا شديدا على تلبية مطالبه وهي منح التأشيرات لحجاجهم من داخل إيران، وإعادة صياغة الفقرة الخاصة بالطيران المدني فيما يتعلق بمناصفة نقل الحجاج بين الناقل الجوي الإيراني والناقل السعودي ما يخالف المعمول به دوليا وتضمين فقرات في المحضر تسمح لهم بإقامة دعاء كميل ومراسم البراءة ونشرة زائر، وهذه التجمعات تعيق حركة بقية الحجيج من دول العالم الإسلامي .

وأوضح البيان أن الوفد الإيراني غادر المملكة العربية السعودية دون التوقيع على محضر الاتفاق لترتيبات حجاجهم لهذا العام، مع العلم بأن وزارة الحج والعمرة أوضحت للوفد الإيراني بأنه فيما يتعلق بمنح التأشيرات للحجاج الإيرانيين، فإنه بالإمكان الحصول على تأشيرات الحج إلكترونيا من خلال إدخال بيانات حجاجهم باستخدام النظام الالكتروني الموحد لحجاج الخارج.

وفيما يتعلق بتوقف زيارة المعتمرين الإيرانيين من داخل إيران، قال البيان: إن وزارة الحج والعمرة تود أن تنوه بأن السلطات في المملكة لم تمنع مطلقا المعتمرين الإيرانيين، وأن المنع حدث من قبل الحكومة الإيرانية التي تتخذ المنع وسيلة من وسائل الضغط المتعددة على الحكومة السعودية.

وجدد البيان ترحيب المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا بكافة الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف بقاع العالم بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم المذهبية، مؤكدا أنها لا تمنع أي مسلم من زيارة الأراضي المقدسة وممارسة شعائره الدينية في إطار الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لشؤون الحج، وأن المملكة سخرت كافة الإمكانات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار لضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم خلال أدائهم المناسك.

أ ش أ